一皿をカスタマイズする楽しさを提案するハンバーグレストラン「Dishers(ディッシャーズ)」では、毎月世界中の味わいが楽しめるシーズンメニュー「旅するディッシュ」を展開している。6月10日(水)の新発売メニューは「韓国」にフォーカス。旨辛なおいしさを満喫できるディッシュとチキン、旨辛メニューにピッタリのカラフルなトロピカルドリンクを届ける。なお、店舗は錦糸町楽天地ビル店と新宿住友ビル店がある。「韓流ビビンパご