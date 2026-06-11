【東京都墨田区・新宿区】Dishersが「韓流ビビンパご飯ディッシュ」など韓国にフォーカスしたメニューを発売



一皿をカスタマイズする楽しさを提案するハンバーグレストラン「Dishers(ディッシャーズ)」では、毎月世界中の味わいが楽しめるシーズンメニュー「旅するディッシュ」を展開している。

6月10日(水)の新発売メニューは「韓国」にフォーカス。旨辛なおいしさを満喫できるディッシュとチキン、旨辛メニューにピッタリのカラフルなトロピカルドリンクを届ける。

なお、店舗は錦糸町楽天地ビル店と新宿住友ビル店がある。

「韓流ビビンパご飯ディッシュ」などが登場

この夏、「Dishers」が案内する旅の目的地は「韓国」。暑さが本格化する6月、夏の暑さを吹き飛ばす旨辛な刺激を届ける。

今回登場するのは、今年で4年目を迎える季節限定メニューだ。ジューシーなハンバーグと韓国の定番料理がワンプレートで楽しめる「韓流ビビンパご飯ディッシュ」は、夏の食欲をグッと刺激する一皿。また、オリジナルチキンに甘辛い特製ヤンニョムソースを絡め、韓国風の味わいに仕上げた「ヤンニョムチキン」も用意した。



「韓流ビビンパご飯ディッシュ」1,280円は、韓国の定番料理を「Dishers」流にカスタマイズしたメニュー。旨辛味噌ベースで炊き上げたご飯に、豆もやしとぜんまいの小気味よい食感、韓国のりの香ばしい風味とコチュジャンの濃厚なコクが重なり、夏の食欲を刺激する一皿に仕上げた。



「ヤンニョムチキン」は、グリルすることで香ばしく仕上げたオリジナルチキンに。甘辛い特製ヤンニョムソースが絡み、後引くおいしさと豊かな風味の余韻が楽しめる。

価格は単品4個が580円、トッピング2個が290円。

旨辛メニューと相性バツグンのドリンクが登場

また、旨辛メニューと相性バツグンの、目に鮮やかな“ドラゴンピーチ”ドリンクが新登場！

韓国グルメの「旨辛な刺激」を引き立て、口をさっぱりとリフレッシュさせる夏限定ドリンク「ドラゴンピーチレモネード」「ドラゴンピーチレモネードソーダ」「ドラゴンピーチレモネードフローズン」「ドラゴンピーチレモネードサワー」の4種が同時発売された。ドラゴンフルーツのトロピカルな風味に、ピーチの優しい甘みとレモネードの爽快な酸味をブレンド。ビビッドなピンクのグラデーションが鮮やかに映え、五感で夏を楽しめる。



「ドラゴンピーチレモネード」550円は、ドラゴンフルーツの南国感あふれる風味に、ピーチの甘みとレモネードの酸味が調和するトロピカルな味わい。暑い季節のリフレッシュ、ハンバーグディッシュとのペアリングにピッタリな爽快ドリンクとなっている。

[caption id="attachment_1632940" align="aligncenter" width="600"] 左「ドラゴンピーチレモネードソーダ」、右「ドラゴンピーチレモネードフローズン」[/caption]

「ドラゴンピーチレモネードソーダ」550円は、果実のつぶつぶとした食感と、シュワッと弾ける炭酸の刺激が心地よい爽やかな炭酸ドリンク。すっきりとした後味で、ヤンニョムチキンの甘辛い味わいとも相性バツグンだ。

「ドラゴンピーチレモネードフローズン」580円は、ドラゴンフルーツの鮮やかな果実と、シャリッとくちどけの良いフローズンが層を成すひんやりスイーツドリンク。ほてった心と体をクールダウンさせ、爽やかにリフレッシュする一杯となっている。



「ドラゴンピーチレモネードサワー」550円は、ひとくちでリゾート気分になれる大人ピンクの夏サワー。ドラゴンフルーツの南国感にピーチの甘みをプラスして、仕上げにレモンでキュッと引き締めた。なお、「ドラゴンピーチレモネードサワー」はアルコール飲料。20歳未満の人、運転する人への提供は不可。

看板企画へと成長した「旅するディッシュ」

「Dishers」が開業したのは、新型コロナウイルス感染症の拡大期。当時は社会全体に閉塞感が漂っていて、「限られた外食の機会だからこそ、利用者に旅する気分を味わって楽しんでいただきたい」という強い思いから、シーズンメニュー「旅するディッシュ」の企画がスタートしたという。

現在では、日本をはじめ、韓国、インド、タイ、インドネシア、メキシコ、中国、シンガポールなど、世界中の国や地域の米料理・チキン料理をシーズンメニューとして導入。食を通じて世界とつながるワクワク感を一皿に込め、多くの利用者に親しまれる看板企画へと成長した。

この機会に、「Dishers」に足を運んでみては。

■Dishers 錦糸町楽天地ビル店

住所：東京都墨田区江東橋4-27-14 楽天地ビル

■Dishers 新宿住友ビル店

住所：東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル B1F

Dishers 公式HP：https://hello-dishers-cp.com

※ 価格は税込

※ 販売期間・販売商品は店舗により異なる場合がある

※ 数量限定のため品切れとなる場合がある

(ソルトピーチ)