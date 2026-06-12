12日の衆議院内閣委員会において、中道改革連合の長妻昭議員が、月刊「文藝春秋」で報じられた木原稔官房長官の秘書官の不倫・不正出張疑惑について追及した。長妻氏は、質問席からの追及のみならず、木原官房長官の答弁中にも自席から事実関係についての指摘を重ね、審議の進め方や答弁の整理などをめぐって委員会が複数回ストップする場面があった。【映像】「マシンガン批判」&国会ストップ連発の瞬間（実際の様子）長