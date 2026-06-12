JR東日本クロスステーション リテールカンパニー（東京都渋谷区）の「NewDays｣「NewDays KIOSK」が新キャンペーン「背徳フェア」を6月16日から期間限定で実施します。NewDaysが高カロリー、高脂質、ニンニクや背脂をたっぷり使った背徳グルメを集めたフェアを開催するのは初めて。【えっ…】すごっ…おにぎりの上にアジフライ、“茶色＆黄色の海”…のようなカルボナーラ「背徳フェア」全商品＆クーポンを見る！7月6日まで行