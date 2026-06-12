JR東日本クロスステーション リテールカンパニー（東京都渋谷区）の「NewDays｣「NewDays KIOSK」が新キャンペーン「背徳フェア」を6月16日から期間限定で実施します。NewDaysが高カロリー、高脂質、ニンニクや背脂をたっぷり使った背徳グルメを集めたフェアを開催するのは初めて。

【えっ…】すごっ…おにぎりの上にアジフライ、“茶色＆黄色の海”…のようなカルボナーラ 「背徳フェア」全商品＆クーポンを見る！

7月6日まで行われる同フェアでは、新商品9種類が登場。豚骨ラーメンふうに炊いた米に、ピリ辛の天かすを混ぜ込み、厚みのあるチャーシュースライス3枚、豚骨スープで炒めた麺、キャベツ、モヤシをトッピングし、仕上げに背脂とニンニクを合わせた「スゴおに 背脂ニンニクラーメン風おにぎり」（420円、以下、税込み）、ダイスチーズ入りのケチャップライスにたっぷりのタルタルソースとスライスチーズ、アジフライをトッピングした「スゴおに 魅惑のチーズ＆タルタルソース！アジフライおにぎり」（420円）、ガーリックペッパーライスに、カルボナーラソースをかけ、ベーコンとチーズソースをトッピングした「背徳！ガーリックカルボ飯」（650円）、そばつゆと天かす入りの米に、自家製かき揚げ、コロッケ、豚のショウガ焼きなどを盛り込んだ「蕎麦（そば）屋のまんぷく丼」（698円）、冷製カルボナーラパスタに、ベーコンと、濃厚なダブルチーズをトッピングした背徳感のある「濃厚チーズとベーコンの冷製カルボナーラパスタ」（645円）が発売。

さらに、「煮たまご」にガーリックバターマヨソースをかけた「ガーリックバターマヨソースで食べる！半熟煮たまご」（320円）、スパイシーな味付けのポークステーキに、ブラックペッパーとガーリックが効いたマッシュポテトを挟んだ「スパイシーポークステーキサンド」（450円）、パストラミポーク、グリルチキン、ベーコン、マッシュポテト、チェダーチーズを合わせた「肉×肉×肉！背徳マッシュチーズサンド」（450円）、7種類のスパイスのスパイシーなタコスミート、ペッパーが効いたパストラミポーク、そしてチーズのコクが味わえるチーズマカロニを合わせた「チーズマカロニ＆タコスミートの胚芽入りロール」（450円）も登場します。

期間中、「ギルティ炭酸 NOPE」600ミリリットル（サントリービバレッジ＆フード）や割引クーポンなどが当たるプレゼントキャンペーンも行われます。