中国国際航空は、北京/首都〜ヴェネツィア線を7月2日に新規就航する。火・木・土・日曜の週4往復を運航する。機材はエアバスA330-200型機を使用する。所要時間は北京/首都発が11時間、ヴェネツィア発が10時間。ヴェネツィアは、イタリア北東部の海上都市。「水の都」として世界遺産に登録されている。■ダイヤCA973北京/首都（14：15）〜ヴェネツィア（19：15）／火・木・土・日CA974ヴェネツィア（21：30）〜北京/首都（13：3