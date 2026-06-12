日本代表に走った突然の衝撃にもサポートプレーヤーとしてチームに帯同しているDF吉田麻也(LAギャラクシー)はつとめて冷静な態度を貫いた。チームキャプテンの遠藤航(リバプール)がW杯初戦3日前にチームを離脱するという日本がかつて経験したことのない有事。けれども、そこで自身が示すべき姿がなにであるかを前キャプテンは心得ていた。カタールW杯以後、日本代表をずっと牽引してきた大黒柱の不在は決して小さくない。しか