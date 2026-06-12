W杯直前での離脱を余儀なくされたキャプテンの胸中を慮った。日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)はMF遠藤航の離脱に「やっぱりつらい。カタールW杯が終わってから、このチームをキャプテンとしてずっと引っ張ってきた選手。(遠藤)航の気持ちを考えるとつらいし、チームに対する影響が大きいのは間違いない」と、厳しい表情で語った。練習前のミーティングで森保一監督から遠藤の離脱を伝えられた際は「驚きました。ここから