PL学園→法大進学…vs東大の新人戦で左肩に違和感元広島4番打者の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は1979年、法大に進学した。前年夏の甲子園を制したPL学園（大阪）のエースだったが、大学1年秋からは野手に転向。「ちょっと肩を痛めたのでね。まぁ、プロに行くならバッターの方がいいんじゃないかって評価だったと思います」と話したが、実は、高3夏の大会後から“投手より打者”への流れは感じ