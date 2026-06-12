[6.11 W杯A組第1節 メキシコ 2-0 南アフリカ]北中米ワールドカップは現地時間11日、大会の開幕戦となるA組第1節のメキシコ代表対南アフリカ代表を開催し、8万824人が来場した一戦は開催国・メキシコが2-0で勝利した。南アフリカに退場者が2人、メキシコにも1人退場者が発生する波乱の幕開けとなった。南アフリカが5バックで守備的に構えるなか、メキシコが最終ラインで横に回して攻め手を探る立ち上がり。メキシコは前半5分、