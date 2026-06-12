シンガー・ソングライターの米津玄師（３５）と、Ｗ杯北中米大会へ出場のサッカー日本代表ＭＦ・遠藤航選手（３３）が「ＮＨＫサッカーテーマＳＰＥＣＩＡＬ対談」（１９日、後０・２０）で共演したことが１１日、分かった。米津は大のサッカーファンとして知られ、「２０２６ＮＨＫサッカーテーマ」として新曲「烏（からす）」を書き下ろした。今回のＷ杯で優勝を目標に掲げて戦う「サムライブルー」へ、その背中を強力に後