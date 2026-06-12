【ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPECIAL】 6月下旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン ぺたんこマスコット カントーSPECIAL」を6月下旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、半立体でビッグサイズの「ぺたんこマスコット」シリーズからカントー地方のポケモンたちが登場。ラインナップは、