小さな習慣をやめるだけでお金が貯まるようになった事例を紹介します。話を伺ったのは、「はんぶんミニマリスト」として、がんばりすぎずに心もお金も整う暮らしを発信しているOdekoさん（40代）。日々の買い物の工夫や無理のない目標設定など、厳しくしすぎないのが長く続けるコツ、というOdekoさんがやめた習慣について教えてもらいました。1：「買わずにがまん」をやめた過度ながまんは禁物。精神的につらくならず、ムダ買いを