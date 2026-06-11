速すぎる……ともいわれるBEV SUVの雪上の走りは？ ボルボの小型電気自動車のSUV、EX30。今回試乗したグレードは、そのなかでももっともパワフルで上級モデルとなるP8 AWD EVです。前後にモーターをもち、最高出力は428馬力を誇ります。 そんなEX30に雪道で試乗しました。ステアリングを握るのは、ボルボも愛車として乗っていた桂 伸一さん。果たして0-100km/h加速が3.6秒というバカッ速EVは、雪道でどんな走りをみせるのか？