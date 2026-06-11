FIFAのインファンティーノ会長の言動が波紋を呼んでいる(C)Getty Images史上初の3か国共催となる北中米ワールドカップ（W杯）は、堂々の開幕を前に、ありとあらゆる問題が噴出。とりわけホスト国の一つであるアメリカに対して世界的なバッシングが強まっている。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見るアメリカは、果たしてホスト国としてふさわしいのか。その“疑念”を一気に高