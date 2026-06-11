商品ラインナップの見直しを進める食品・飲料関連企業 米国の大手食品・飲料企業は足元、商品ラインナップの見直しを進めています。背景にあるのはGLP-1系肥満治療薬の普及です。 一例として、ペプシコ［PEP］は小容量パッケージへの移行や高タンパクスナックの拡充を進めています。また、ゼネラル・ミルズ［GIS］が既存の主力ブランドを高タンパク仕様に刷新している一方、コカ・コーラ［KO］（の経営陣）は、GLP-1