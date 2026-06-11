全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池尻大橋のピッツァ店『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』です。

昼も手を抜かない老舗の美味にシアワセのため息

このお店のピッツァ、2種の味が楽しめるハーフ＆ハーフなのである。半分はチョリソーをのせたビスマルク。黒トリュフが誘う奥行きのある香りがいい。もう半分はチーズのコクとトマトの酸味に大葉で和の要素をプラスしたもの。

＜辛口チョリソーとオリーブ、卵のビスマルク トマト味〜黒トリュフ風味〜＞と＜ミニトマトとマスカルポーネ、大葉とバジルのジェノベーゼソース＞でハーフ＆ハーフ（サラダ付き）2100円

『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』＜辛口チョリソーとオリーブ、卵のビスマルク トマト味〜黒トリュフ風味〜＞と＜ミニトマトとマスカルポーネ、大葉とバジルのジェノベーゼソース＞でハーフ＆ハーフ（サラダ付き） 2100円 香りや辛味、和の隠し味など仕掛けが楽しい

忙しいランチ時でも、こんな風に好みのピッツァでハーフ＆ハーフにしてくれるのだから懐が深い。しかも開店して約30年、夜はなかなか予約がとれない老舗ときたもんだ。

さて、ここのピッツァは生地がまず特筆もの。茨城の契約農家で小麦の自然培から携わり、その10日以内の挽きたて全粒粉により旨みと風味を、加えて3種の北海道産小麦粉でもっちり感・軽さ・甘みを引き出す緻密な配合。手ごねして48時間以上発酵させた生地を伸ばし、石窯へ。

完成したそれはふんわり軽い口どけで、噛みしめるほどに味わいと香りが増す旨さだ。昼は比較的予約もとりやすく、マルゲリータ1500円〜とお値打ち。行くっきゃない！

『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』オーナーシェフ 岡井巳里さん

オーナーシェフ：岡井巳里さん「4種の小麦と酵母の力、石窯だからできる1枚です」

『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』

池尻大橋『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』

［店名］『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』

［住所］東京都目黒区東山3-6-8エクセル東山2階

［電話］03-5722-6968

［営業時間］11時半〜15時（14時LO）、18時〜23時（22時LO）

［休日］日、不定休あり

［交通］東急田園都市線池尻大橋駅東口から徒歩3分

撮影／松田麻樹、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、トリュフ香るとろとろカルボナーラの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】濃厚すぎずコクがある トリュフ香るカルボナーラにハマる！（7枚）