カタール航空は、ドーハ〜ポートスーダン線を7月2日に開設する。火・木・土曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間はドーハ発が3時間、ポートスーダン発が2時間55分。ポートスーダンは、スーダン最大の港湾都市。石油や農産物、天然資源の輸出拠点であるほか、伝統的な市場や歴史的建造物、マリンツーリズムなどの観光資源がある。■ダイヤQR1319ドーハ（09：00）〜ポートスーダン（11：00）／火・