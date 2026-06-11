AKB48アンダーガールズの『Up the stairs』でセンターを務め、2年ぶりに選抜メンバーに選ばれた長友彩海さんの1st写真集『予定外の瞳』が発売。【写真】「写真集のために何でもするぞ！の気持ちで過ごしてました(笑)」15歳でAKB48に加入した彼女も25歳の大人の女性に。王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで全く見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。撮影地は、初めて訪れたと