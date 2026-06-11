AKB48長友彩海が1st写真集『予定外の瞳』を発売「いろんな瞳の私と目を合わせてほしい」
AKB48アンダーガールズの『Up the stairs』でセンターを務め、2年ぶりに選抜メンバーに選ばれた長友彩海さんの1st写真集『予定外の瞳』が発売。
【写真】「写真集のために何でもするぞ！の気持ちで過ごしてました(笑)」
15歳でAKB48に加入した彼女も25歳の大人の女性に。王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで全く見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。撮影地は、初めて訪れたというインドネシア・バリ。クタのプライベートビーチに隣接するラグジュアリーホテルや、熱帯雨林を望むウブドのインフィニティプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行した。そんな彼女に写真集について話を聞いた。
■バリ島を私と一緒に旅している気持ちになっていただければなぁと思います！
――1st写真集が決まったときの気持ちを教えてください。
いつかは出したいなと思っていたのですごくすごくうれしかったです！！！
決まった時からファンの方の反応がずーっと楽しみでした！ファンの方からも「写真集出してほしい！」のお声をたくさん頂いていたので、すぐに「お願いします！」とお答えさせていただきました！
写真集のために何でもするぞ！の気持ちで過ごしてました(笑)。
――先行カットやオフショットの周りの反響は？
普段の私とは違う姿にみんなとても驚いてました！メンバーもかわいい！ってたくさん声をかけてくれて、今まで見てきた写真集の中で一番かわいい！と言ってくださる先輩もいて、とてもうれしかったです！
――どんな内容の写真集になっているのでしょうか？
バリ島を私と一緒に旅している気持ちになっていただければなぁと思います！あとは私は普段から笑顔だったり彼女感？を褒めて貰えることが多いのでそんな自然体な姿も見えつつ、皆さんが見たことないような大人な私も見られるかなぁって思います！
――制作する上で、長友彩海さんがこだわった点があれば教えてください。
アイドルでは見られない私を出すということと、一緒にバリを旅してる感じにも見てもらいたいなぁと思って、撮影はわりとスタッフさんとお話しながら自然な姿を撮ってもらったりすることが多かったです！
あとは、瞳だったりウエストだったり、褒めていただける部分をきれいに撮っていただくことも意識しました！
――撮影地はインドネシア・バリですね。海外での撮影はいかがでしたか？
とっても楽しくて終わるのが寂しかったです！人も街も温かくて、みんなニコニコしていて、こんなに終わってほしくないって思うのは初めてでした。絶対にまた行きたいです！！！
あとは小さいころから海が大好きで自分の名前にも入ってるくらいなのできれいな海を毎日ホテルから眺められたのも、海で撮影できたり夕日が沈むのを眺められたのも忘れられない思い出です！
――バリでのオフタイムでの思い出はありますか？
時間ができる度にスタバに行っていたことと、毎日のようにご飯をしっかり食べたことです！
あとマネージャーさんと夜にホテルの近くのスーパーに行ったのも思い出です！
あとは大好きな先輩のお姉さんがバリに住んでらっしゃって、いろいろオススメを教えていただき大型スーパーに行ったのもとても楽しかったです。
――タイトル『予定外の瞳』を秋元康先生からいただいたときはどう思いましたか？
私は小さいころからよく、目がすてきだねって褒めてもらうことが多かったので、秋元先生からのタイトル候補も目に関するものでビックリしました！！確かにこの写真集では普段見られない表情をしていたりするので、それを『予定外の瞳』と表現するところが秋元先生らしくて、すっごく大好きでお気に入りになりました！
――アンニュイな表情が印象的な表紙ですが、この写真を表紙に決めた理由を教えてください。
いくつか表紙候補がある中で、担当編集者さんが「これは全てのバランスがいいね！」って言ってくださったものと、私がいいなぁって思っていたものが同じだったので、それを秋元先生にも選んでいただいてうれしかったです！
――表紙撮影時の裏話も教えてください。
まさかこの時のが表紙になるとは思っていなかったんですけど、この衣装と髪型とあとはこれはお風呂場で撮っていた写真だったので、わりとアンニュイな表情をしてることが多かったかもしれないです！私は絶対笑顔の表紙になると最初は思っていたので、この表紙になってびっくりでしたし、逆に表紙だと思って撮らなかったからこそ、自然な感じでいい表情が生まれたのかなぁって思います！
■[意外な位置にホクロを見つけたことです！
――撮影に向けて、ボディメイクなど準備したことはありますか？
脚と顔のマッサージに行ったことくらいです！それ以外は特に何もしなかったです(笑)。あ、でも撮影期間中も日本から持って行った入浴剤を入れて、毎日湯船に浸かってむくみを取っていました！
――撮影を振り返って、印象に残っていることはありますか？
意外な位置にホクロを見つけたことです！こんなところにホクロあるなんて知らなかった！という部分を見つけて、この角度で撮るのいいね！となったので、そこ見つけてほしいです(笑)。そして答え合わせをお渡し会や握手会などでしたいです。
――大胆なカットも数多く掲載されていますが、本格的なグラビア撮影はいかがでしたか。
あまり慣れていなかったのですが安心できるスタッフさんたちと温かな現場の雰囲気のおかけで、すぐに慣れて、雰囲気のあるランジェリーなどでは自分の中でもいいものにするぞ！とスイッチが少し入った感じがありました！
――精神面ではどんな気持ちで撮影に臨まれたのでしょうか？
完成が楽しみなとにかく楽しい気持ちと、毎日おいしい夜ご飯はとっても楽しみでした！
――自分ってこんな表情をするんだと驚いたことなど、新たな発見はありましたか？
ありました！特にグラビア撮影となると、身体がきれいに見えるポーズとシーンに合わせた表情作りをしないといけない時もあったので、撮影後にその自分を見て、こんなポーズも表情もこれまでしたことない気がする！ってビックリしました！AKB48のセクシーな曲をやる時とはまた違う顔をしている気がします。
――カメラマンとはどんな風に撮影を進めていったのでしょうか？
こんな感じで撮られてるよっていうのをその都度見せてくださったのですごくすごくやりやすかったです！１日が終わるごとにもその日撮った写真何枚かを並べてスライドショーみたいにしてくださって、写真集の完成をイメージしやすかったし、髪型とかも並べられた時にまだこれしてないからやりたいなぁなど想像しやすくて、すごく楽しかったです！たくさん褒めてくださるので私もニコニコ楽しく撮影できました！
――すべて事前にフィッティングをして撮影に臨んだそうですが、スタイリストさんとはどんな話をしたのですか？
どんな服が好き？とか、逆にどんな色味が苦手？とか聞いてくださって、たくさん参考画像を見ながらいろんな衣装や小物を用意していただきました！スタイルがきれいに見える着せ方を教えていただいたり、きれいに着させてくださって、私のペンライトカラーに合わせた衣装まで用意していただき、とても愛を感じました！
アイドル衣装を作るというお話もいただいたのですが、今回は写真集ということで、全面的に水着や私服ランジェリーなどで用意していただきました。
――ヘアメイクさんには、どんなヘアアレンジをお願いしたのですか？
基本的にヘアメイクさんが衣装に合わせたアレンジを提案してくださり、これはどうかな？と相談してくださいました！ポニーテールは爽やかなイメージがあって、入れたいなぁと思っていたので、それは提案させていただき、普段のアイドル衣装ではあまりやらない高さのポニーテールをしていただきました！！
――担当編集とはどんな風に相談しながら制作したのですか？
海外での撮影ということで自分があまりイメージがわかない部分は提案していただき、こんなカットを撮りたいですっていうのはたくさんお話させていただきました！
メールでのやり取りだけでなく、何回か直接お会いして何時間も写真集の完成をイメージしながら、お話していただきました！たくさんの理想を叶えていただき、感謝しています。
■お風呂のシーンは大胆カットだと思います！！！ここだけの特別です！
――128ページすべて、長友彩海さんがセレクトしたそうですが、こだわった点を教えてください。
もちろん選んでいただいた部分もあるのですが、自分がファンの方に見せたいものお届けしたいものと、逆に私のことを知らない方も手に取っていただいた時にいい物だなと思っていただけるように、そこはアドバイスを頂きながらバランスを取って、何千万とある写真をいっぱい見ました！
目線ありやなし、だったり、寄りや引きだったり、4コマや見開き1ページなど、皆さんが見ていて飽きない写真集を作れたらいいなぁと思って考えました！
――特にお気に入りのカットを教えてください。
普段からよく話している大好きなお風呂に入ってるシーンだったり、後ろ姿の全身写真は、顔が映ってないということでレアなのかなぁって思います！ベッドでゴロゴロしていて実際にちょっと眠たくて伸びをしているお気に入りカットもあります！
――自分の中で、過去最大の大胆カットもありますか？
そうですね…！お風呂のシーンは大胆カットだと思います！！！ここだけの特別です！
――初めてのエッセイにも挑戦してますが、どんな気持ちで書いたのでしょうか？
私は普段から気持ちを言葉にするのが好きというか、発する言葉を褒めていただけることが多いので、写真に合わせてエッセイを考えたり、自分の大切にしたいものなどが伝わればいいなぁと思って書きました！皆さんも振り返った時に、自分自身を１番大切で好きでいてほしいなぁとそんな想いを込めました。
――長友彩海さんにとって、どんな存在の写真集になりそうですか？この写真集を発売することで自分のなかで変化はありましたか。
人生の宝物になりそうです！
きっと毎日見返すことになると思います！
――この写真集を皆さんにどんな風に読んでほしいですか？
一緒にバリ島旅行をしている気持ちになってほしい、『予定外の瞳』ということで、いろんな瞳の私と目を合わせてほしいです！1回目見て気になったところ、2回目見てさらに気になったところ、きっと読む時一緒に読む人、によっていろいろ変わってくると思うので、何度も楽しんでほしいです！皆さんの日常に寄り添える写真集になったらいいなって思います！
――点数を付けるとすれば？
100点満点の120点です！！！
また皆さんに見ていただいて感想を頂くことで
どんどん点数が上がっていくのかなぁ〜
って思います。
――お渡し会が東京と名古屋で開催されますが、いかがですか？
とてもうれしいです！写真集といえばお渡し会のイメージがあったし、自分一人でイベントを開催できることは私もうれしいですし、私のために皆さんが予定を空けて会いに来てくださることが楽しみです！
ドキドキですが早く感想を聞きたいです！名古屋にも行くので、普段遠くから応援してくださる皆さんの元に会いに行けるのも楽しみです！
――パネル展が、東京・大阪・名古屋で開催されますが、いかがですか？
写真集のパネル展も憧れというかずっと見ていたものなのでとてもうれしいです！！こちらは東京、名古屋だけでなく、大阪でも開催させていただけるということで、関西にお住いの皆さんも足を運んでいただけたらうれしいです！
――67thシングル『名残り桜』TYPE-Cに収録されたアンダーガールズの『Up the stairs』でセンターを務めていますが、どんな気持ちでパフォーマンスしてますか。
この曲はすごく歌詞がすてきで前向きでアイドルに必要なことや誰かの背中を押すそんな曲になっているので、この曲のセンターとして相応しい人でいよう、という気持ちと、一緒に歌うメンバーの気持ちも背負ってこの曲を届けたい！という気持ちでパフォーマンスしています！
――そして、2年ぶりに選抜メンバーに選ばれました。今の気持ちを教えてください。
まさか・驚き、という気持ちがすごく大きかったのですが、ファンの方へ発表された今、喜びと気合いへと変わっています。選抜復帰というものはすごく難しいものだと実感していたので、素直にうれしかったです！AKB48みんなで盛り上げていけたらいいなと思います！
――1st写真集発売タイミングと重なり、運気が上昇中というイメージがありますがいかがでしょうか。
今年AKB48の中で運勢が1位だったことはとってもうれしかったしそれが自信へとつながっていたのですが、逆に悔しいこともあるので、運があるから、ではなく、これまでの自分があったから運が付いてきたんだなと思う活動を、これからもしていきたいです。
――今後の目標や挑戦したいことを教えてください。
まずは68枚目シングル期間たくさん盛り上げて駆け抜けたいです！そして1st写真集をたくさんの方に手に取っていただき、私きっかけでAKBを好きになってくださる方を増やすことが目標です！
いつか2ndにも挑戦...！早いですかね！(笑)
――最後にファンにメッセージをお願いします。
いつも応援してくださりありがとうございます！
皆さんの応援があって、こうして1st写真集を発売することができました！
10周年という節目の歳でもあるので、写真集やAKB48の活動を通して少しでも皆さんに恩返しができたらいいなと思います！
そしてこの写真集は自分が好きな自分がたくさん詰まっているので、もし自信がなくなったり不安に思うことがあったら見返して力にしたいな、って思うし、皆さんの日常にも笑顔を添えられるような、そんな写真集になったらうれしいです！
予定外の瞳とたくさんアイコンタクト取ってください！
文(回答)＝長友彩海 撮影･取材･野木原晃一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「写真集のために何でもするぞ！の気持ちで過ごしてました(笑)」
15歳でAKB48に加入した彼女も25歳の大人の女性に。王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで全く見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。撮影地は、初めて訪れたというインドネシア・バリ。クタのプライベートビーチに隣接するラグジュアリーホテルや、熱帯雨林を望むウブドのインフィニティプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行した。そんな彼女に写真集について話を聞いた。
■バリ島を私と一緒に旅している気持ちになっていただければなぁと思います！
――1st写真集が決まったときの気持ちを教えてください。
いつかは出したいなと思っていたのですごくすごくうれしかったです！！！
決まった時からファンの方の反応がずーっと楽しみでした！ファンの方からも「写真集出してほしい！」のお声をたくさん頂いていたので、すぐに「お願いします！」とお答えさせていただきました！
写真集のために何でもするぞ！の気持ちで過ごしてました(笑)。
――先行カットやオフショットの周りの反響は？
普段の私とは違う姿にみんなとても驚いてました！メンバーもかわいい！ってたくさん声をかけてくれて、今まで見てきた写真集の中で一番かわいい！と言ってくださる先輩もいて、とてもうれしかったです！
――どんな内容の写真集になっているのでしょうか？
バリ島を私と一緒に旅している気持ちになっていただければなぁと思います！あとは私は普段から笑顔だったり彼女感？を褒めて貰えることが多いのでそんな自然体な姿も見えつつ、皆さんが見たことないような大人な私も見られるかなぁって思います！
――制作する上で、長友彩海さんがこだわった点があれば教えてください。
アイドルでは見られない私を出すということと、一緒にバリを旅してる感じにも見てもらいたいなぁと思って、撮影はわりとスタッフさんとお話しながら自然な姿を撮ってもらったりすることが多かったです！
あとは、瞳だったりウエストだったり、褒めていただける部分をきれいに撮っていただくことも意識しました！
――撮影地はインドネシア・バリですね。海外での撮影はいかがでしたか？
とっても楽しくて終わるのが寂しかったです！人も街も温かくて、みんなニコニコしていて、こんなに終わってほしくないって思うのは初めてでした。絶対にまた行きたいです！！！
あとは小さいころから海が大好きで自分の名前にも入ってるくらいなのできれいな海を毎日ホテルから眺められたのも、海で撮影できたり夕日が沈むのを眺められたのも忘れられない思い出です！
――バリでのオフタイムでの思い出はありますか？
時間ができる度にスタバに行っていたことと、毎日のようにご飯をしっかり食べたことです！
あとマネージャーさんと夜にホテルの近くのスーパーに行ったのも思い出です！
あとは大好きな先輩のお姉さんがバリに住んでらっしゃって、いろいろオススメを教えていただき大型スーパーに行ったのもとても楽しかったです。
――タイトル『予定外の瞳』を秋元康先生からいただいたときはどう思いましたか？
私は小さいころからよく、目がすてきだねって褒めてもらうことが多かったので、秋元先生からのタイトル候補も目に関するものでビックリしました！！確かにこの写真集では普段見られない表情をしていたりするので、それを『予定外の瞳』と表現するところが秋元先生らしくて、すっごく大好きでお気に入りになりました！
――アンニュイな表情が印象的な表紙ですが、この写真を表紙に決めた理由を教えてください。
いくつか表紙候補がある中で、担当編集者さんが「これは全てのバランスがいいね！」って言ってくださったものと、私がいいなぁって思っていたものが同じだったので、それを秋元先生にも選んでいただいてうれしかったです！
――表紙撮影時の裏話も教えてください。
まさかこの時のが表紙になるとは思っていなかったんですけど、この衣装と髪型とあとはこれはお風呂場で撮っていた写真だったので、わりとアンニュイな表情をしてることが多かったかもしれないです！私は絶対笑顔の表紙になると最初は思っていたので、この表紙になってびっくりでしたし、逆に表紙だと思って撮らなかったからこそ、自然な感じでいい表情が生まれたのかなぁって思います！
■[意外な位置にホクロを見つけたことです！
――撮影に向けて、ボディメイクなど準備したことはありますか？
脚と顔のマッサージに行ったことくらいです！それ以外は特に何もしなかったです(笑)。あ、でも撮影期間中も日本から持って行った入浴剤を入れて、毎日湯船に浸かってむくみを取っていました！
――撮影を振り返って、印象に残っていることはありますか？
意外な位置にホクロを見つけたことです！こんなところにホクロあるなんて知らなかった！という部分を見つけて、この角度で撮るのいいね！となったので、そこ見つけてほしいです(笑)。そして答え合わせをお渡し会や握手会などでしたいです。
――大胆なカットも数多く掲載されていますが、本格的なグラビア撮影はいかがでしたか。
あまり慣れていなかったのですが安心できるスタッフさんたちと温かな現場の雰囲気のおかけで、すぐに慣れて、雰囲気のあるランジェリーなどでは自分の中でもいいものにするぞ！とスイッチが少し入った感じがありました！
――精神面ではどんな気持ちで撮影に臨まれたのでしょうか？
完成が楽しみなとにかく楽しい気持ちと、毎日おいしい夜ご飯はとっても楽しみでした！
――自分ってこんな表情をするんだと驚いたことなど、新たな発見はありましたか？
ありました！特にグラビア撮影となると、身体がきれいに見えるポーズとシーンに合わせた表情作りをしないといけない時もあったので、撮影後にその自分を見て、こんなポーズも表情もこれまでしたことない気がする！ってビックリしました！AKB48のセクシーな曲をやる時とはまた違う顔をしている気がします。
――カメラマンとはどんな風に撮影を進めていったのでしょうか？
こんな感じで撮られてるよっていうのをその都度見せてくださったのですごくすごくやりやすかったです！１日が終わるごとにもその日撮った写真何枚かを並べてスライドショーみたいにしてくださって、写真集の完成をイメージしやすかったし、髪型とかも並べられた時にまだこれしてないからやりたいなぁなど想像しやすくて、すごく楽しかったです！たくさん褒めてくださるので私もニコニコ楽しく撮影できました！
――すべて事前にフィッティングをして撮影に臨んだそうですが、スタイリストさんとはどんな話をしたのですか？
どんな服が好き？とか、逆にどんな色味が苦手？とか聞いてくださって、たくさん参考画像を見ながらいろんな衣装や小物を用意していただきました！スタイルがきれいに見える着せ方を教えていただいたり、きれいに着させてくださって、私のペンライトカラーに合わせた衣装まで用意していただき、とても愛を感じました！
アイドル衣装を作るというお話もいただいたのですが、今回は写真集ということで、全面的に水着や私服ランジェリーなどで用意していただきました。
――ヘアメイクさんには、どんなヘアアレンジをお願いしたのですか？
基本的にヘアメイクさんが衣装に合わせたアレンジを提案してくださり、これはどうかな？と相談してくださいました！ポニーテールは爽やかなイメージがあって、入れたいなぁと思っていたので、それは提案させていただき、普段のアイドル衣装ではあまりやらない高さのポニーテールをしていただきました！！
――担当編集とはどんな風に相談しながら制作したのですか？
海外での撮影ということで自分があまりイメージがわかない部分は提案していただき、こんなカットを撮りたいですっていうのはたくさんお話させていただきました！
メールでのやり取りだけでなく、何回か直接お会いして何時間も写真集の完成をイメージしながら、お話していただきました！たくさんの理想を叶えていただき、感謝しています。
■お風呂のシーンは大胆カットだと思います！！！ここだけの特別です！
――128ページすべて、長友彩海さんがセレクトしたそうですが、こだわった点を教えてください。
もちろん選んでいただいた部分もあるのですが、自分がファンの方に見せたいものお届けしたいものと、逆に私のことを知らない方も手に取っていただいた時にいい物だなと思っていただけるように、そこはアドバイスを頂きながらバランスを取って、何千万とある写真をいっぱい見ました！
目線ありやなし、だったり、寄りや引きだったり、4コマや見開き1ページなど、皆さんが見ていて飽きない写真集を作れたらいいなぁと思って考えました！
――特にお気に入りのカットを教えてください。
普段からよく話している大好きなお風呂に入ってるシーンだったり、後ろ姿の全身写真は、顔が映ってないということでレアなのかなぁって思います！ベッドでゴロゴロしていて実際にちょっと眠たくて伸びをしているお気に入りカットもあります！
――自分の中で、過去最大の大胆カットもありますか？
そうですね…！お風呂のシーンは大胆カットだと思います！！！ここだけの特別です！
――初めてのエッセイにも挑戦してますが、どんな気持ちで書いたのでしょうか？
私は普段から気持ちを言葉にするのが好きというか、発する言葉を褒めていただけることが多いので、写真に合わせてエッセイを考えたり、自分の大切にしたいものなどが伝わればいいなぁと思って書きました！皆さんも振り返った時に、自分自身を１番大切で好きでいてほしいなぁとそんな想いを込めました。
――長友彩海さんにとって、どんな存在の写真集になりそうですか？この写真集を発売することで自分のなかで変化はありましたか。
人生の宝物になりそうです！
きっと毎日見返すことになると思います！
――この写真集を皆さんにどんな風に読んでほしいですか？
一緒にバリ島旅行をしている気持ちになってほしい、『予定外の瞳』ということで、いろんな瞳の私と目を合わせてほしいです！1回目見て気になったところ、2回目見てさらに気になったところ、きっと読む時一緒に読む人、によっていろいろ変わってくると思うので、何度も楽しんでほしいです！皆さんの日常に寄り添える写真集になったらいいなって思います！
――点数を付けるとすれば？
100点満点の120点です！！！
また皆さんに見ていただいて感想を頂くことで
どんどん点数が上がっていくのかなぁ〜
って思います。
――お渡し会が東京と名古屋で開催されますが、いかがですか？
とてもうれしいです！写真集といえばお渡し会のイメージがあったし、自分一人でイベントを開催できることは私もうれしいですし、私のために皆さんが予定を空けて会いに来てくださることが楽しみです！
ドキドキですが早く感想を聞きたいです！名古屋にも行くので、普段遠くから応援してくださる皆さんの元に会いに行けるのも楽しみです！
――パネル展が、東京・大阪・名古屋で開催されますが、いかがですか？
写真集のパネル展も憧れというかずっと見ていたものなのでとてもうれしいです！！こちらは東京、名古屋だけでなく、大阪でも開催させていただけるということで、関西にお住いの皆さんも足を運んでいただけたらうれしいです！
――67thシングル『名残り桜』TYPE-Cに収録されたアンダーガールズの『Up the stairs』でセンターを務めていますが、どんな気持ちでパフォーマンスしてますか。
この曲はすごく歌詞がすてきで前向きでアイドルに必要なことや誰かの背中を押すそんな曲になっているので、この曲のセンターとして相応しい人でいよう、という気持ちと、一緒に歌うメンバーの気持ちも背負ってこの曲を届けたい！という気持ちでパフォーマンスしています！
――そして、2年ぶりに選抜メンバーに選ばれました。今の気持ちを教えてください。
まさか・驚き、という気持ちがすごく大きかったのですが、ファンの方へ発表された今、喜びと気合いへと変わっています。選抜復帰というものはすごく難しいものだと実感していたので、素直にうれしかったです！AKB48みんなで盛り上げていけたらいいなと思います！
――1st写真集発売タイミングと重なり、運気が上昇中というイメージがありますがいかがでしょうか。
今年AKB48の中で運勢が1位だったことはとってもうれしかったしそれが自信へとつながっていたのですが、逆に悔しいこともあるので、運があるから、ではなく、これまでの自分があったから運が付いてきたんだなと思う活動を、これからもしていきたいです。
――今後の目標や挑戦したいことを教えてください。
まずは68枚目シングル期間たくさん盛り上げて駆け抜けたいです！そして1st写真集をたくさんの方に手に取っていただき、私きっかけでAKBを好きになってくださる方を増やすことが目標です！
いつか2ndにも挑戦...！早いですかね！(笑)
――最後にファンにメッセージをお願いします。
いつも応援してくださりありがとうございます！
皆さんの応援があって、こうして1st写真集を発売することができました！
10周年という節目の歳でもあるので、写真集やAKB48の活動を通して少しでも皆さんに恩返しができたらいいなと思います！
そしてこの写真集は自分が好きな自分がたくさん詰まっているので、もし自信がなくなったり不安に思うことがあったら見返して力にしたいな、って思うし、皆さんの日常にも笑顔を添えられるような、そんな写真集になったらうれしいです！
予定外の瞳とたくさんアイコンタクト取ってください！
文(回答)＝長友彩海 撮影･取材･野木原晃一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。