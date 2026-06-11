敵地解説「マメが投球に影響するのはスプリットだけ」【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。マウンド上で見せた異変について、地元放送局も注目していた。パイレーツの地元放送局「スポーツネット・ピッツバーグ」は試合中、ベンチへ戻る大谷の映像をリプレーで紹介。中指にできたマ