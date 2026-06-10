サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、カード収納とスタンド機能を兼ね備えたカード収納付きスマホスタンドを発売した。ラインナップは、2WAYスタンドタイプの「200-STN105」シリーズと、超軽量タイプ「200-STN106」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ホワイトの2色展開で、合計4種類を用意している。■スマホスタンドを持ち歩く手間をなくす外