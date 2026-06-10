１０日夜、JR天王寺駅付近の地下街で「20代の女性が刺された」と消防に通報がありました。女性は何者かに首筋など刺され病院へ搬送されましたが命に別状はないということです。事件に関わったとみられる人物２人が現場から逃走していて、警察が詳しい状況を調べています。 【写真を見る】【速報】「女性が刺された」大阪・天王寺駅付近の地下街で20～30代の女性が首筋あたりを刺され搬送命に別状なし事件に関与とみられ