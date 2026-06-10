GOOD BYE APRILが、新曲「Favorite!」を7月1日に配信リリースすることを発表した。新曲「Favorite!」について倉品翔（Vo）は、「肩の力を抜いて、気楽にいつでもどこでもポケットに入れて連れ出せる、でもちょっと特別なサマーソングをつくりたいと思いました」とコメントしており、その言葉通り炭酸が弾けるような軽やかなサウンドに《君は“僕にとってのThat’s my favorite”》とストレートな愛情を伝えるサマーウエディングソ