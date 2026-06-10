GOOD BYE APRILが、新曲「Favorite!」を7月1日に配信リリースすることを発表した。

新曲「Favorite!」について倉品翔（Vo）は、「肩の力を抜いて、気楽にいつでもどこでもポケットに入れて連れ出せる、でもちょっと特別なサマーソングをつくりたいと思いました」とコメントしており、その言葉通り炭酸が弾けるような軽やかなサウンドに《君は“僕にとってのThat’s my favorite”》とストレートな愛情を伝えるサマーウエディングソング。

“ユニークであることを誇ろう”というメッセージが込められた最新アルバム『HOW UNIQUE!』に引き続き、今作も“自分らしくありのままでいて”という一貫したGOOD BYE APRILのメッセージを感じる作品となっている。

6月15日(月)放送の、J-WAVE「J-WAVE TOKYO MORNING RADIO」では本楽曲の初オンエアが決定している。

さらに、6月14日(日)19時より GOOD BYE APRIL 公式YouTubeチャンネルにて、バンドセットによるスペシャルライブを生配信することも決定した。全国どこからでも無料で視聴できる約90分のワンマンライブとなっており、終演後にはFan Club“P.T.W. Records” 会員限定のアンコール配信も予定している。

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肩の力を抜いて、気楽にいつでもどこでもポケットに入れて連れ出せる、でもちょっと特別なサマーソングをつくりたいと思いました。

延本の選ぶ言葉と、そして2年前の夏「ふたりのBGM feat.土岐麻子」で一緒にサウンドをつくってくれた韓国の盟友ultramodernistaのHugh Keiceさんとの再タッグで、カラフルでロマンティックなナンバーになりました。

“Favorite” には「お気に入り」のほかに「本命」というような意味もあるそうです。

自分にとっての “Favorite” を色んな意味合いに深めていける毎日でありたいと、僕も思っています。

倉品翔(GOOD BYE APRIL)

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◾︎配信ライブ情報

GOOD BYE APRIL STREAMING LIVE

日時：2026年6月14日(日) 19:00〜

配信URL：https://youtube.com/live/TBRI4W9Y4w4?feature=share

◾︎リリース情報

Major 8th Digital Single「Favorite!」

事前登録：https://lnk.to/pre_favorite

2026年7月1日（水）リリース

◾︎ライブ情報

＜GOOD BYE APRIL 2026 Summer Tour “My Favorite Avenue”＞

月19日（日）大阪・梅田 Shangri-La

8月23日（日）東京・下北沢 ADRIFT

9月5日（土）福岡・ROOMS Support Members（大阪・東京）

Key：山崎想太（from Liquid Stella）

Sax：藤田淳之介（from TRI4TH）

【東京公演】夜はワンマンライブ、日中は入場フリーのマルシェやトークライブなどを企画中（休憩スペースあり）

日中の催しは夜のワンマンチケットを持っていない方も参加可能です。

【福岡公演】福岡は4人編成でのライブとなります。 ＜GOOD BYE APRIL acoustic one-man live “My Favorite Avenue” 前夜祭＞

7月11日（土）Tokyo Guesthouse Oji Music Lounge チケット発売中