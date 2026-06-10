年齢を重ねたことで寝具・ベッド周りの管理を見直し、ラクに作業ができるようになった事例を紹介します。夫と義母のシニア世代3人で暮らす整理収納アドバイザーの原田さよさん（現在60代）のケースです。ここでは原田さんが実践している、ベッド周りの掃除やメンテナンスの動線、寝具選びの工夫などについて語ります。1：メンテナンスの動線を見直しまず見直したのは、ベッド周辺の動きやすさでした。寝室は衣類などが集まりやすく