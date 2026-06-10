匿名・流動型犯罪グループ＝「トクリュウ」に闇バイトで関わり、犯罪に手を染める若者が増えています。香川県警本部長が、大学生を対象に「こうした犯罪に関わらないで」と講演しました。 【写真を見る】「トクリュウの闇バイトに手を染めないで」香川県警本部長が講演で大学生に呼びかけ【香川】 （香川県警小林雅彦本部長）「組織であることが、それ自体がリスクとコストをともなう。犯罪の実行役を闇バイトにすればい