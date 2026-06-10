匿名・流動型犯罪グループ＝「トクリュウ」に闇バイトで関わり、犯罪に手を染める若者が増えています。香川県警本部長が、大学生を対象に「こうした犯罪に関わらないで」と講演しました。

【写真を見る】「トクリュウの闇バイトに手を染めないで」香川県警本部長が講演で大学生に呼びかけ【香川】

（香川県警 小林雅彦本部長）

「組織であることが、それ自体がリスクとコストをともなう。犯罪の実行役を闇バイトにすればいい、無期懲役になろうが死刑になろうが（指示役は）どうでもいいわけです」

香川県警の小林本部長が、香川大学法学部の学生約200人の前で講演しました。特殊詐欺や強盗などトクリュウによる犯罪が急増する中、「関係機関と協力して匿名性を覆し、リーダーや幹部の逮捕につなげている」と説明し、「トクリュウに騙されない、金儲けさせないよう社会を強くする必要がある」などと呼びかけました。

（講演を聴いた学生）

「若者とかを実行役として犯罪に関わらせようとする人たちが多くいて、そういう犯罪には絶対に関わらないようにしていきたい」

（香川県警 小林雅彦本部長）

「警戒心をどこかで少しでも持っていただきたいというのと、不安があれば周りの人なり警察なり抱え込まずに相談してもらいたい」