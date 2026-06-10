日銀は来週、金融政策決定会合を開き、1％程度への利上げを決める方向で議論するとみられる。利上げに踏み切れば2025年12月以来で、政策金利は31年ぶりの高さになる。私たちの家計にも大きな影響を与える金利の引き上げは行われるのか。フジテレビの智田裕一解説副委員長に話を聞いた。大きな理由は「物価高の抑制」日銀は来週の会合で、政策金利を現在の0.75％から1％程度に引き上げる見通しが強まっている。今、利上げする大きな