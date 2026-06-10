女優・池上季実子（67）が10日、自身のXを更新。8日に出演したBSフジ「クイズ！脳ベルSHOW」での近影が話題を集めていることに言及した。池上が同番組に出演するのは約4年半ぶり。以前よりふっくらとした顔立ちで、前歯が欠けていたことから視聴者から「別人」「歯どうしたの」などと心配する声が上がっていた。これらの声を受け、池上は「皆さん、色々言ってくれて有難う御座います」とSNSに投稿。「顔はコロナの後遺症治療