俳優の石田純一（70）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。今回のゲストの女優・池上季実子（65）をデートに誘ったことがあると告白した。池上とは共演経験があり「いろいろお世話になった」と感謝した石田。一方で「調子に乗ってデートまで誘っちゃってすみませんでした」と頭を下げた。この直前のトークで、ドラマなどの共演者からアタックされたことはないと池上は語っていただけに「誘われてる