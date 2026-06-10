クールな都会派ハスラーにスズキの軽クロスオーバー「ハスラー」が2026年5月27日、一部仕様変更して発売されました。2014年1月の発売開始以来、2026年3月に国内累計販売台数100万台を達成した人気モデルの一部仕様変更版です。今回の変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」と電動パーキングブレーキおよびブレーキホールドを採用。ブラインドスポットモニターおよびリヤクロストラフィックアラ