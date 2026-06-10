クールな都会派ハスラーに

スズキの軽クロスオーバー「ハスラー」が2026年5月27日、一部仕様変更して発売されました。2014年1月の発売開始以来、2026年3月に国内累計販売台数100万台を達成した人気モデルの一部仕様変更版です。

今回の変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」と電動パーキングブレーキおよびブレーキホールドを採用。ブラインドスポットモニターおよびリヤクロストラフィックアラートをスズキの軽自動車として初めて全車に標準装備したほか、全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）と車線維持支援機能も全車標準装備とし、安全性能を進化させました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「ハスラー」の「スタイリッシュ“スタイル”」です！ 画像で見る（52枚）

外観ではフロントグリルとフロントバンパーを刷新し、より動きのある個性的なフロントフェイスへと生まれ変わっています。フロントグリルはヘッドランプとつなげた逆台形の造形とし、蛍光イエローのワンポイントアクセントを新たに追加。

フロントバンパーは車体色の面積を広げ、オンロード感を表現しています。新色「フュージョンイエローパールメタリック」「ウッドランドカーキメタリック」も加わり、全14通りのカラーラインアップが揃いました。

そんな新たなハスラーをさらに個性的に仕上げるのが、純正アクセサリーによるカスタムスタイル提案です。なかでも「スタイリッシュスタイル」は、クールで洗練されたスタイリングを楽しむために厳選されたアクセサリーで構成されており、都会的でスマートな印象を与える仕立てとなっています。

エクステリアには、フード／フロントバンパーセットのフロントデカール（1万4520円、工賃別。以下同様）とサイドデカール（2万4200円）を設定、カラーはボディ色に合わせてホワイト／ブラックから選択できます。

フロントデカールは、ボンネットに大胆な2本ストライプを配したもので、サイドデカールは前席・後席ドア下部に渡ってHUSTLERのロゴを大きく配した存在感ある仕上がりとなっています。

また、フロントグリルオーナメント（3960円）を加えることでフロントマスクにアクセントを添え、ドアハンドルプロテクター（6050円）とバックドアハンドルプロテクター（1870円）を組み合わせることで、外観全体に統一感あるスタイリッシュさを演出します。ドアハンドルプロテクターは、ホワイト、グレー、ベージュから選択可能です。

インテリアには、フロアマット・ジュータン／アーバンライン（2万6180円）をはじめ、シフトゲートパネル、ドアトリムパネル、ルームミラーカバー、携帯リモコンカバーを用意。

外装だけでなく室内まで統一感のあるコーディネートを楽しめる点も、スタイリッシュスタイルならではの特徴です。スズキ純正アクセサリーとして車両に合わせて用意されているため、外観と内装をまとめてコーディネートしやすい点も魅力といえます。

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新たなハスラーの純正アクセサリーカスタムは、スタイリッシュスタイルのほかに、力強さあふれる「タフスタイル」、アウトドアシーンに映える「オフロードスタイル」、自然素材を感じさせる「ナチュラルスタイル」と全4種類が用意されており、好みに応じた幅広い選択肢が揃っています。