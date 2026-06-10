【あみあみ：「30MP 鹿目まどか/暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」】 6月10日 販売再開 「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」 通販サイト「あみあみ」にて、プラモデル「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」や「30MP 暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」が販売再開している。 今回あみあみにて11月発売予定の2製品が販売再開しており、6月10日12時50分ごろの