物語コーポレーション（愛知県豊橋市）の焼き肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」が、「きんぐコース」などでオーダーできる「五大名物」と「プレミアムコース」を7月9日にリニューアルします。【えー！】豪華すぎるよ！新しい「プレミアムコース」…皿からあふれたロース！厚みのあるカルビも！新商品を見る！「五大名物」では、さっぱりとしたネギ塩ポン酢をくぐらせて食べる「【名物】炙（あぶ）りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜