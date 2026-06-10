物語コーポレーション（愛知県豊橋市）の焼き肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」が、「きんぐコース」などでオーダーできる「五大名物」と「プレミアムコース」を7月9日にリニューアルします。

【えー！】豪華すぎるよ！ 新しい「プレミアムコース」…皿からあふれたロース！ 厚みのあるカルビも！ 新商品を見る！

「五大名物」では、さっぱりとしたネギ塩ポン酢をくぐらせて食べる「【名物】炙（あぶ）りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜」、肉と脂のバランスが最高の「【名物】大判すだれ上カルビ」、ヤンニョムダレの辛さと脂のうまみを感じられる「【名物】韓式ヤンニョムだれ 壺漬け一本シマチョウ」が新登場。「きんぐカルビ」と「【名物】 超極厚ハラミ 〜ガリバタ醤油（しょうゆ）〜」は引き続き販売されます。

「プレミアムコース」では、新たに黒毛和牛と黒毛牛が食べ放題になります。3種類の味のバリエーションを楽しめる「【黒毛和牛】黒毛和牛上カルビ」や、黒毛牛のロースを大きく切った「【黒毛牛】黒毛牛ドでか！上ロース」、さっぱりとしたポン酢との相性が抜群の「【黒毛牛】黒毛牛焼しゃぶカルビ」がラインアップ。復活した「【特選】ミノステーキ」と人気メニュー「【特選】厚切り牛タン」も楽しめます。

また、現行の「五大名物」として販売されている「炙りすき焼カルビ」は、「【熟成豚】炙りすき焼カルビ」とともに、新設される「すき焼カテゴリ」で販売を開始。従来の「卵」にくわえ、すき焼だれとよく合う「とろろ」と、酸味の効いた「トマト」のソースが新登場するということです。「裏名物」では「焼肉屋さんの牛カレーパン」が新発売します。