男子高校生に暴行を加え、チャットGPTに相談し「15万円用意しろ」などと言って、現金を脅し取ろうとしたとして少女ら5人が逮捕されました。警視庁によりますと、高校生の少女や少年ら5人はことし1月、東京・八王子市で元交際相手の男子高校生に「妹の体に触ったでしょ」などと言って、暴行を加えケガをさせ、現金を脅し取ろうとした疑いがもたれています。少女の仲間の1人がチャットGPTに「児童に対する性被害」と相談すると「示談