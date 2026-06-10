ラタム航空ブラジルは、ブラジルのサンジョゼ・ドス・カンポスにあるエンブラエルの格納庫で、エンブラエルE195-E2型機初号機を初公開した。ラタム航空ブラジルは、エンブラエルE195-E2型機を24機確定発注し、50機のオプションを有している。第4四半期にも受領を開始する予定で、最初の投入路線は近日中に発表するとしている。エンブラエルE195-E2型機は、ブラジル国内の中規模路線をグローバルネットワークに効率的に統合する戦略