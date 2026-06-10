阪神タイガース・森下翔太選手（25）が、6月6日の試合で受けた退場処分の余波が続いている。東北楽天ゴールデンイーグルスを甲子園に迎えた一戦で、真鍋勝己球審（57）のストライク判定を不服とする森下が“暴言”を吐き捨てた騒動だ。【写真】退場処分のきっかけ、森下がブチ切れた疑惑の「ストライク判定」翌7日、NPB（日本プロ野球機構）から厳重注意と制裁金10万円を科された森下は、「チームに迷惑をかけてしまったので、