アメリカ軍は、ホルムズ海峡を飛行中だった陸軍のヘリコプターが撃墜されたことへの報復攻撃を開始したと発表しました。攻撃はトランプ大統領の指示で、日本時間の午前6時から行われました。アメリカ中央軍は、ホルムズ海峡を警戒飛行中だった陸軍の攻撃ヘリコプター「アパッチ」が8日、イランに撃墜されたことを受けた措置だとしていて、「イランに対する自衛的な攻撃を開始した。不当な侵略行為への相応な対応だ」と主張していま