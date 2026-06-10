YouTubeチャンネル「チャンネル長方形」が、「【高松鉄道模型2026】オルネと瓦町FLAGで同時開催！四国最大級の鉄道模型イベント」と題した動画を公開した。動画では、四国の交通系YouTuber長方形氏と、視聴者のY機関区氏が、香川県高松市で開催されている四国最大級の鉄道模型イベントの様子をレポートしている。 2026年6月6日・7日の2日間にわたり「高松オルネ」と「瓦町FLAG」の2会場で同時開催された本イベント。瓦町F