【ポムポムプリンわんわんパラダイスマスコット】 6月 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポムポムプリンわんわんパラダイスマスコット」を6月に発売する。価格は1回300円。 本商品は、さまざまな犬種に変身したポムポムプリンのマスコット。もこもこの毛並みや肉球、かわいい仕草など、わんことプリンのかわいさが余すところなく立体化