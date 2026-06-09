Novel Core / 名前（映画『名無し』主題歌）-Behind The Scenes-サムネイル 新世代ミクスチャーアーティスト・Novel Coreが９日、5月22日より全国ロードショーの佐藤二朗が初の漫画原作・脚本・主演を務める映画『名無し』の主題歌「名前」の制作過程の裏側を収めたBehind The Scenesを公開した。【動画】Novel Core「名前」-Behind The Scenes-映画『名無し』のために書き下ろされた「名前」は、Novel Core自身の