3回1死満塁のピンチで三塁線の強烈な当たりを好捕ブルージェイズの岡本和真内野手が8日（日本時間9日）、本拠地でのフィリーズ戦で見せた好守備が反響を呼んでいる。三塁線への強烈な打球をダイビングキャッチして本塁でアウトにする美技を披露。日米のファンから驚きと称賛の声が殺到している。岡本は「4番・三塁」で先発出場し、0-5とリードされて迎えた3回1死満塁の大ピンチだった。元巨人のアドリス・ガルシア外野手が放っ