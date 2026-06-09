本田圭佑が、かつて世界屈指の名門で浴びた厳しい批判について語った。本田は６月９日、自身のYouTubeチャンネルを更新。星稜高の先輩で、元プロ野球選手の松井秀喜氏との対談動画を公開した。トークテーマのひとつとなったのは「批判の乗り越え方」だった。対談のなかで松井氏は本田に対し、「僕は尊敬するんですよ。母校の後輩ですけど、やっぱり自分がそれを、ドンとねアドバルーンを上げて、ちゃんとその通りにそこに