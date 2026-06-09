スペイン代表のペドリがユニフォームの採点企画に臨んだ北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場するスペイン代表MFペドリが、SNSで日本代表のユニフォームデザインを絶賛した。ペドリはアディダス社との個人契約を2030年まで延長したとして、同社がW杯出場国に提供するユニフォームの採点企画に応じた。日本代表のユニフォームにスペイン代表と並ぶ最高タイの「9点」としたペドリは「本当に特別な魅力がある。すごい」と絶賛