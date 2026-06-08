散らからない部屋を保つための工夫をご紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーのFujinaoさん。「毎日片付けに追われている」という悩みは、ものの置き方やもち方を少し見直すだけで解消できるそうです。部屋のきれいな状態をキープする、効果的な3つの習慣を伺いました。1：平面にものを置くのをやめるまず、やめてよかったのが、キッチンカウンターやテーブルの上など、ついついちょい置きしてしまいがちな平面に、