衝動買いを防ぐ、もの選びのポイントをご紹介します。教えてくれたのは、元・浪費家でインフルエンサーのOdekoさん（40代）。以前は「たくさん買っているつもりはないのに、気づけばものであふれていた」そうですが、買い方を見直したことで持ちものが増えにくくなったそうです。その工夫について詳しく伺いました。「ものはものを連れてくる」浪費家時代の悩み以前の私は、買ったあとのことは考えず、「欲しい」という気持ちを優