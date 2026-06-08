ESSEonlineに掲載された記事のなかから、6月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！もともと浪費家でしたが、夫のリストラで月収が大幅に下がったことをきっかけに家計を見直し、3年間で資産が1000万円に。現在は夫の手取り月36万円をメインに、2人の子どもと4人で暮らしながら年間200万円貯めているというつっつさん。意外と見落としがちだったのが「なんとなく」で使っていた小さな出費なのだそう。ここでは、つっつさんが