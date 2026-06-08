ナチュラルなライフスタイルが人気のモデル・AYUMIさん。今年の初めに、新たな家族として保護犬の「まる」を迎えました。先日、その「まる」も一緒に家族旅行へ出かけたところ、これまでとは違う「気づき」があったそう。愛犬との暮らしで感じた変化について、詳しく教えていただきました。愛犬「まる」と初めての家族旅行へ新緑が目にも鮮やかな季節、わが家に新しい旅の思い出が加わりました。【写真】保護犬出身の「まる」今年